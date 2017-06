Roland Garros: la pioggia ferma Nadal e Djokovic

6 giugno 2017

Ancora una volta, il maltempo blocca il Roland Garros: a causa della pioggia, i due quarti di finale del torneo maschile sono stati sospesi e rinviati. Alle 15:30, infatti, erano in programma la sfida tutta spagnola tra Carreno-Busta e Rafael Nadal e il match tra l'austriaco Dominic Thiem e Novak Djokovic. Poco prima dell'inizio delle due partite, è arrivata la decisione di attendere miglioramenti climatici per poter disputare i due incontri. Dopo quasi tre ore di rinvii, l'ufficialità: i due quarti di finale verranno giocati domani, quando si disputeranno le altre due sfide del tabellone maschile, con il numero 1 del mondo Murray che affronterà il giapponese Nishikori e lo svizzero Wawrinka che se la vedrà con il croato Cilic.



Nessun rinvio, invece, nel torneo femminile. Le sfide Mladenovic-Bacsinszky e Ostapenko-Wozniacki, inizialmente interrotte due volte, sono state portate a compimento. Nel primo incontro, il set iniziale è andato alla svizzera, che si è imposta per 6-4. Il secondo parziale viene subito interrotto per pioggia sull'1-1. Dopo il lungo rinvio, la decisione di far ripartire il match, con la francese prima in vantaggio grazie ad un break e poi rimontata dal 3-1 al 3-5. Nonostante il nono game vinto e una palla break a disposizione della Mladenovic, la Bacsinszky riesce a far suo anche il secondo set per 6-4, volando in semifinale. L'altro quarto, quello tra la Ostapenko e la Wozniacki, vede vittoriosa la lituana. Il primo set va però alla danese, che si impone per 6-4. Il secondo, invece, è quasi interamente a favore della numero 47 del mondo, che dilaga portandosi sul 5-2. All'alba dell'ottavo game, la prima interruzione per pioggia. Dopo i rinvii ed il rientro in campo, l'Ostapenko conquista subito il suo sesto game, vincendo il secondo set per 6-2. Il terzo parziale vede avanti la Wozniacki nel turno di battuta fino a quando la lituana riesce a mettere in fila due break, passando dall'1-2 al 6-2 e superando quindi il turno. La prima semifinale sarà Bacsinszky-Ostapenko.