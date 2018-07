Roland Garros, la finale femminile sarà Halep-Stephens

07/06/2018

Simona Halep contro Garbine Muguruza, la numero uno del mondo contro la numero 3: insomma, una semifinale che prometteva spettacolo e che lo ha confermato in campo, perché in ballo non solo c'era la finale del Roland Garros, ma anche il primato della classifica Wta: chi avrebbe vinto o confermava il primato (Halep) o volava in testa per il sorpasso (Muguruza). Venendo al match, parte decisamente meglio la rumena che mette in fila i primi cinque game per chiudere il primo set sul 6-1 in appena 37 minuti di partita, un primo set comunque combattuto ma con la Halep spietata e agonisticamente cattiva per portarsi avanti. Nel secondo la Muguruza si scuote e riesce a strappare il servizio all'avversaria nel terzo game (2-1) per poi arrivare a servire sul 4-3 per allungare ancora ma a quel punto la Halep conquista tre game consecutivi, concretizzando il primo match point per chiudere 6-4 in un'ora e 32 minuti complessivi e volare in finale al Roland Garros dove affronterà Sloane Stephens. La numero 10 del mondo ha battuto in una sfida tutta a stelle e strisce la connazionale Madison Keys, numero 13 del ranking mondiale. Nella riedizione della finale degli ultimi Us Open, la Stephens ha superato ancora la Keys con un secco 6-4 6-4 per guadagnarsi la prima finale in carriera al Roland Garros. Appuntamento con l'ultimo atto sabato alle ore 15 per la finale femminile.