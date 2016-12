Roland Garros: Knapp ultima azzurra rimasta, Giorgi out

26 maggio 2016

Miglior risultato al Roland Garros per la Knapp, che era già giunta al terzo turno nel 2007 e nel 2008: la prima volta a eliminare l'attuale numero 105 del ranking Wta fu l'elvetica Patty Schnyder, mentre l'edizione successiva toccò a Maria Sharapova a sancirne l'uscita di scena. Ora sabato la Knapp incrocerà la racchetta con la kazaka Putintseva (successo 6-2, 6-2 sulla Petkovic) provando a mettere nel mirino gli ottavi di finale (finora miglior piazzamento in carriera in un torneo del Grande Slam).



Match senza storia per Camila Giorgi: costretta subito ad inseguire dopo il terzo game perso senza nemmeno un punto a segno, la tennista classe '91 ha annullato quattro palle break prima di concedere il set all'avversaria. Nel secondo set la Bertens è poi riuscita in un amen a portarsi sul 5-1 e chiudere il match in poco più di un'ora.



Tra le donne, nessun problema per Serena Williams che passeggia contro la brasiliana Pereira, numero 81 Wta: in poco più di un'ora la numero uno americana si aggiudica l'incontro con un netto 6-2, 6-1. Stesso tempo in campo per la spagnola Suarez Navarro che travolge la cinese Wang 6-1, 6-3: accedono al terzo turno anche la svizzera Bacsinszky e la serba Ivanovic, fuori la canadese Bouchard. Nessuna sorpresa neppure nel tabellone maschile, già orfano di tennisti italiani, dove l'unico big che rischia lo scivolone è il padrone di casa Tsonga: il transalpino va sotto due set contro il cipriota Baghdatis, ma poi ribalta 6-7(6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-2. Nadal e Djokovic, invece, non concedono neppure un parziale: il mancino di Manacor, tornato su ottimi livelli, stende l'argentino Bagnis 6-3, 6-0, 6-3, mentre Nole soffre un po' di più ma alla fine batte il belga Darcis 7-5, 6-3, 6-4. Al terzo turno volano senza affanni anche Berdych, Thiem, Bautista-Agut, Coric, Goffin e Almagro, fuori a sorpresa Tomic e Sousa.