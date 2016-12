Roland Garros: Ivanovic ko, la finale è Safarova-Williams

4 giugno 2015

Lucie Safarova contro Serena Williams . E' questa la finale femminile del Roland Garros 2015, secondo Slam della stagione in corso sul terra parigina. Colpaccio della ceca che batte con un doppio 7-5 la serba Ana Ivanovic, trionfatrice nel 2008: prima finale di uno Slam per la mancina di Brno, unica a non aver perso ancora un set. Quarto successo in rimonta invece per la numero uno americana, che stende 4-6, 6-3, 6-0 la svizzera Timea Bacsinszy.

Un'ora e 52 minuti sono stati sufficienti alla Safarova per mettere ko la Ivanovic, che sognava di ritrovare la finale di uno Slam sette anni dopo l'ultima volta, da quel 7 giugno 2008 quando appunto si aggiudicò il torneo francese. E ci ha sperato soprattutto quando nel primo set si è ritrovata davanti 5-2 (dopo aver fallito addirittura due palle del possibile 5-1): a quel punto però la serba è andata in confusione, è stata assalita dalla paura e a forza di errori ha riportato in partita la campionessa di Brno, che con 5 giochi consecutivi si è aggiudicata il primo set. Nel secondo set è la ceca, 13.a testa di serie e "killer" di Maria Sharapova agli ottavi, a partire meglio: 3-1, poi però sul 5-4 fallisce la palla match e la Ivanovic trova il pari. E' però un fuoco di paglia: controbreak immediato e lungo linea che vale la prima finale di Slam della sua carriera.



E' stata una dura semifinale quella della Safarova, ma è stata tutt'altro che semplice pure quella di Serena Williams contro un'ottima Bacsinszy, prima semifinalista svizzera di uno Slam dal 2001 quando sui campi c'era Martina Hingis. L'americana, a dir la verità, ha dovuto combattere anche contro un malessere fisico - sintomi influenzali - ed è parsa piuttosto appannata, ma questo non le ha impedito di conquistare la 24.a finale di uno Slam in carriera, terza a Parigi (l'ultima due anni fa). E' servita un'altra rimonta, la quarta dopo quelle con Friedsam, Azarenka e Stephens: la svizzera, numero 24 del ranking e vera sorpresa di questo Roland Garros, parte forte e con un break al quinto game si aggiudica il primo parziale. Nel secondo set sogna in grande quando, ancora nel quinto game, trova un altro soffertissimo break: la partita sembra segnata ma arriva il ruggito della numero uno che infila 10 game consecutivi e chiude la pratica in poco meno di due ore.