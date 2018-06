Roland Garros: impresa storica di Cecchinato, è in semifinale

5 giugno 2018

Un match da brividi, con da una parte l'azzurro Marco Cecchinato (numero 72 del mondo) a giocarsi un quarto di finale del Roland Garros contro Novak Djokovic. Per il palermitano un vero e proprio appuntamento con la storia, pensando che un italiano in semifinale a Parigi manca dal 1978, quando Corrado Barazzutti dovette cedere alla potenza di Borg.



L'azzurro parte senza timori e nel quarto gioco del primo set conquista il break. Si arriva al 5-2 per Cecchinato con Djokovic che chiama l'intervento del fisioterapista per un massaggio al collo, prima di servire e arrivare al 5-3. Poco dopo, però, Cecchinato chiude 6-3 con un ace in 35 minuti.

Dopo un intervallo di tre minuti per consentire un altro massaggio al collo per il serbo, si ricomincia con Cecchinato ancora a spingere conquistando subito un break, ma Djokovic recupera e si arriva fino al tiebreak, laddove Cecchinato annulla tre set point prima di chiudere 7-6 (7-4) il secondo set.



Il match sembra incanalarsi a favore dell'azzurro ma nel terzo set Djokovic inizia ad ingranare ed in 29' si aggiudica il parziale: dopo l'1-1 iniziale il serbo si aggiudica otto game di fila, chiudendo prima 6-1 per poi trovarsi 3-0 nel quarto set e servizio. A quel punto l'italiano si scuote, recuperando fino al al 5-5 tornando a brillare come nei primi due set. Servizio Djokovic ed è 30-40 con una palla break per Cecchinato: il serbo sbaglia la prima ma mette la seconda e dopo uno scambio lunghissimo il rovescio dell'azzurro finisce in rete. Djokovic conquista il punto e va 6-5. Cecchinato difende il servizio e si va ancora al tiebreak, da brividi: il serbo a servizio sbaglia un rovescio, l'azzurro difende i suoi due servizi (3-0). Djokovic fa punto sui suoi due servizi (3-2) poi si arriva, dopo scambi spettacolari, fino al 6-5 Cecchinato con il serbo al servizio che annulla il match point del siciliano con una stop volley di rovescio da campione (6-6). Ancora il serbo da fenomeno recupera su una palla corta e poi con una volée conquista il set point, annullato poco dopo (7-7). Si arriva sul nuovo set point per il serbo che però sbaglia un diritto, alle stelle (9-9). Diritto controtempo dell'azzurro ed è match point, annullato. Diritto facile sbagliato dal serbo ed è nuovo match point (11-10): per l'italiano che sbaglia di rovescio (11-11). Ancora diritto sbagliato ed è match point per Cecchinato che stavolta di rovescio la piazza all'incrocio delle linee per chiudere (13-11) e crollare a terra stremato per una vera e propria impresa storica.