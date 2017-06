Roland Garros, Hamou tenta di baciare una giornalista: e finisce nei guai

30 maggio 2017

Episodio pazzesco al Roland Garros : il tennista francese Maxime Hamou , dopo essere stato sconfitto al primo turno, era alle prese con un'intervista con l'inviata Maly Thomas . Ma invece di rispondere alle domande il 22enne ha cercato ripetutamente di baciare e abbracciare la giornalista, piuttosto innervosita dalla vicenda. L'organizzazione ha deciso di revocare l'accredito ad Hamou , che non potrà così assistere ad altri match se non pagando il biglietto.

Hamou deve aver perso il lume della ragione dopo il ko rimediato contro l'uruguaiano Pablo Cuevas. La giornalista che ha subito le avances non richieste e non gradite del tennista ha poi dichiarato: "Non è certamente bello quanto accaduto. In questo modo si perde la reputazione". La reporter ha inoltre ammesso che avrebbe rifilato volentieri un ceffone al francese, non fosse stato per la diretta.