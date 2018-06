Roland Garros, grande Cecchinato: vola agli ottavi

1 giugno 2018

Grande impresa di Marco Cecchinato , 25 anni, che ha battuto il numero 11 del mondo, Pablo Carreno Busta, per superare il terzo turno del Roland Garros e portare un italiano agli ottavi di finale. Grande prestazione del siciliano che dopo aver perso il primo set ha ingranato per chiudere 3-1 (2-6, 7-6, 6-3, 6-1). Non ce l'ha fatta, invece, Matteo Berrettini eliminato dal più quotato Dominic Thiem in quattro set (6-3, 6-7, 6-3, 6-2).

Super Cecchinato, non si potrebbe definire altrimenti l'azzurro numero 72 delle classifiche Atp che in 2 ore e 19 minuti ha battuto la testa numero 10 del torneo, lo spagnolo Pablo Carreno Busta (numero 11 Atp). Il siciliano ha sofferto nel primo set, perso 6-2, per poi rialzare subito la testa e conquistare il secondo dopo una maratona di 55' al tiebreak. Terzo e quarto set gestiti alla grande e chiusi con un 6-3 e un 6-1 che hanno regalato all'Italia un italiano negli ottavi di finale del Roland Garros.



Seppur con l'onore delle armi, invece, è stato eliminato Matteo Berrettini: il tennista romano (numero 96 del mondo) aveva di fronte un avversario duro da battere come l'austriaco Dominic Thiem (numero 8 Atp) che è riuscito ad avere la meglio dell'azzurro in 2 ore e 37 minuti di partita: perso il primo set 6-3, Berrettini è riuscito a vincere il secondo al tiebreak 7-6 ma l'esperienza e la forza dell'austriaco hanno avuto la meglio nel terzo (6-3) e nel quarto set (6-2). Una buona prova, comunque, per l'azzurro classe 1996.



ZVEREV AVANTI, MA CHE FATICA. ELIMINATO DIMITROV

Sempre per quanto riguarda il tabellone maschile, la giornata si era aperta con la vittoria nel numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, contro il bosniaco Damir Dzumhur: una maratona durata quasi quattro ore con Zverev a vincere 3-2 (6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 7-5). Grande sorpresa l'eliminazione di Grigor Dimitrov, numero 5 del mondo sconfitto dallo spagnolo Fernando Verdasco vincente con un secco 3-0 (7-6, 6-2, 6-4). Avanza agli ottavi di finale anche Kei Nishikori, anche per lui 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) nei confronti del francese Gilles Simon. Leggermente più complicata e sofferta la vittoria di Novak Djokovic, numero 22 del mondo, che ha avuto la meglio in quattro set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut (numero 13) battendolo 3-1 (6-4, 6-7, 7-6, 6-2) in quasi quattro ore di partita.



Per quanto riguarda il tabellone femminile, superano il terzo turno e accedono agli ottavi di finale la Kasatkina che batte 2-1 (6-1, 1-6, 6-3) la Sakkari, la Keys vincente sulla Osaka 2-0 (6-1, 7-6), la Strycova che ha superato 2-0 (6-2, 6-3) la Siniakova. Eliminata a sorpresa Elina Svitolina, numero 4 del mondo battuta 2-0 (6-3, 7-5) dalla Buzarnescu, mentre ha rispettato il pronostico la Wozniacki che ha battuto 2-0 (6-0, 6-3) la Parmentier.