Roland Garros: Fognini passa in scioltezza, fuori Fabbiano

31 maggio 2018

Da un lato l’azzurro Fabio Fognini, numero 18 del mondo, dall’altro lo svedese Elias Ymer, numero 122 delle classifiche Atp. Tre set tutti d’un fiato per Fognini che non ha lasciato scampo all’avversario, battuto in un’ora e 57 minuti di partita per accedere così al terzo turno (sedicesimi di finale) del Roland Garros. Primo set che parte equilibrato, ma che l’azzurro chiude 6-4 in 40 minuti. Il secondo set scivola via molto più velocemente (6-1) così come il terzo (6-2) con Fognini che senza troppi problemi si sbarazza di Ymer per superare il secondo turno a Parigi. Per il 31enne di Arma di Taggia si conferma un ottimo stato di forma, dimostrando una supremazia palese nei confronti dell’avversario e riuscendo anche a risparmiare un po’ di energie per il prosieguo del torneo. Nel pomeriggio, intorno alle 14.50, un altro italiano scenderà in campo per tentare di superare il secondo turno: impresa complicata in una sfida inedita nel circuito per Thomas Fabbiano (numero 115 del mond