Roland Garros: flop Zverev, avanti Murray e Halep

30 maggio 2017

Escluso Sascha Zverev, battuto da Fernando Verdasco, nessun big esce al primo turno del Roland Garros 2017 sulla terra rossa di Parigi. Il numero 1 del mondo Andy Murray piega in quattro set 6-4, 4-6, 6-2, 6-0 il russo Kuznetsov ma non è stato così semplice visto che i primi due parziali sono stati molto sofferti da parte del britannico. Vince in rimonta il giapponese Kei Nishikori che, dopo aver perso il primo set 6-4, si sbarazza dell'australiano Kokkinakis nei successivi tre parziali per 6-1, 6-4, 6-4. Avanzano in quattro set anche il ceco Tomas Berdych e l'americano John Isner: quest'ultimo sfiderà Paolo Lorenzi. Secondo turno pure per l'idolo locale Gael Monfils che piega in tre set di notevole spettacolo il tedesco coi rasta Dustin Brown e centra il primo successo nel 2017 su terra rossa.



Nel tabellone femminile incoraggiante prova della romena Simona Halep che, sconfitta in finale a Roma dalla Svitolina e con un problema alla caviglia, stende in due set 6-2, 6-3 la slovacca Cepelova. Successo in rimonta per la bella canadese Eugenie Buchard che supera in tre set 2-6, 6-3, 6-2 la giapponese Ozaki. Secondo turno anche per la polacca Radwanska, doppio 6-1 alla francese Ferro, mentre la Pliskova va fuori con la Paquet in tre set 6-7, 6-2, 6-2.



La terra rossa di Parigi non fa sconti, soprattutto se sei un grande talento a caccia di conferme: lo prova sulla sua pelle Alexander Zverev, 20enne di Amburgo e reduce dal successo agli Internazionali d'Italia, che a sorpresa esce al primo turno del Roland Garros 2017 trafitto dai colpi dell'esperto Fernando Verdasco. "Sasha", numero 10 del mondo e 9 del seeding, si presentava a Parigi come possibile outsider grazie al successo al Foro Italico e invece, per la prima volta nell'era Open, il re di Roma esce al primo turno.



Zverev perde 6-4 il primo set, vince 6-3 il secondo, poi da lì Verdasco controlla la gara, vince i successivi due parziali 6-4 e 6-2 e approfitta del nervosismo del talento tedesco che rompe anche una racchetta e si becca un rimprovero dall'arbitro. Finisce dunque al primo turno il primo Roland Garros da "big" di Zverev mentre Verdasco vola al secondo turno dove sfiderà il francese Herbert.



Sempre nel tabellone maschile avanzano lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore nel 2015, che batte in tre set 6-2, 7-6, 6-3 lo slovacco Jozef Kovalik, l'argentino Juan Martin Del Potro, che supera 6-2, 6-1, 6-4 il connazionale Pella nel suo primo match a Parigi a distanza di 5 anni, e il talento australiano Nick Kyrgios che stende in tre set 6-3, 7-6, 6-3 l'ostico tedesco Kohlschreiber. Nel tabellone femminile invece vince all'esordio l'ucraina Elina Svitolina: la vincitrice di Roma fa fuori in due set 6-4, 6-3 la kazaka Shvedova.