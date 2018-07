Roland Garros: finisce la favola di Cecchinato, Thiem in finale contro Nadal

08/06/2018

Finisce in semifinale il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il siciliano ha combattuto ma ha dovuto cedere alla forza dell'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo, che in tre set (7-5, 7-6, 6-1) chiusi in 2 ore e 17 minuti è riuscito a qualificarsi per la finale dove incontrerà il numero 1 del mondo, lo spagnolo Rafa Nadal, che ha superato in scioltezza (6-4, 6-1, 6-2) l'argentino Juan Martin Del Potro.

CECCHINATO SI ARRENDE A THIEM

Cecchinato inizia alternando gioco lungo a palle corte, Thiem tende a entrare nel campo per forzare i colpi e piazza subito due break, con il “contro” del palermitano al secondo game. Le smorzate evitano il terzo break di fila, austriaco avanti 3-2. Il gioco ragionato di Thiem non consente a Cecchinato le solite improvvise accelerazioni, il servizio diventa determinante per rimanere aggrappato al set che diventa sempre più equilibrato, con qualche errore di troppo dell’austriaco. Thiem va avanti di un break e si prende il primo set 7-5.



Il secondo set va avanti all’insegna dell’equilibrio: nessun break, Thiem attacca molto ma Cecchinato tiene dal fondo e si apre bene il campo con le prime di servizio, ma non riesce mai a produrre risposte incisive. Si va al tie-break: incredibile il punto dell’1-1 di Cecchinato, gran risposta di rovescio, due smash e una smorzata difficilissima. Il dritto di Thiem e il suo serve&volley sono micidiali, ma Cecchinato annulla tre set-point di fila (con un incredibile errore in volée dell’austriaco) e continua a piazzare smorzate vincenti fino al 10-10, quando Thiem si prende tie-break (12-10) e set (7-6).



Nel terzo Cecchinato molla la presa, cedendo il servizio nel secondo e nel quarto game per ritrovarsi sotto 4-0. Thiem vince anche il quinto di fila e Cecchinato si ritrova a servire per restare in partita, e lo fa tenendo il servizio (5-1). Thiem serve per volare in finale ma il siciliano, a testa altissima, si guadagna due palle break che l'austriaco annulla: 40 pari e subito dopo match point per Thiem che con un dritto chiude i conti e vola in finale. Nel dopo partita sono solo applausi per Cecchinato dalle tribune, per un torneo che probabilmente gli cambierà la vita e la carriera, perché da numero 72 del mondo riuscirà ad entrare nei primi 30. Chapeau Marco.