Roland Garros, esordio positivo per Serena Williams e Sharapova

29 maggio 2018

Dopo la terza giornata di gare il tabellone del Roland Garros, secondo torneo dello Slam del 2018 e vero e proprio campionato del mondo su terra rossa, si allinea quasi completamente al secondo turno, che scatterà da domani mattina sui campi in terra rossa di Parigi. Restano infatti ancora da concludersi solo tre incontri maschili, tutti interrotti per oscurità, oltre alla sfida della numero uno femminile Halep contro la Riske, rimandato a domani sempre per oscurità. Proprio da uno dei match interrotti rischia di venire una delle sorprese del primo turno, perché il ceco Thomas Berdych è sotto due set a zero (7-6, 7-6, 1-1) con il francese Chardy. Per il resto, i big non hanno avuto grandi problemi: se Nadal ha infatti evitato per un pelo il quarto set contro Bolelli, bene è andata anche al croato Cilic, che ha chiuso 6-3, 7-5, 7-6 contro Duckworth. Avanzano in tre set anche Shapovalov (contro Millman) e il gigante statunitense Isner (contro il connazionale Rubin). Lo stesso fa il giovane britannico Edmund, che liquida De Minaur. Fatica un po' di più Juan Martin Del Potro: l'argentino perde infatti il primo set contro il francese Mahut, poi però prende in mano il match e chiude in quattro partite (1-6, 6-1, 6-2, 6-4). Tra le donne c'era tanta attesa per l'esordio di Serena Williams, che non giocava da circa tre mesi. L'ex numero uno del mondo, diventata mamma lo scorso anno, non h tradito le attese battendo in due set (7-6, 6-4) la meno brava delle sorelle Pliskova, Kristyna. Pur costretta al terzo set, avanza anche Maria Sharapova, che supera 6-1, 4-6, 6-3 l'olandese Hogenkamp. Bene anche la spagnola Muguruza (7-6, 6-2 alla Kuznetsova), la tedesca Kerber (6-2, 6-3 alla connazionale Barthel). Fanno ancor meglio l'olandese Kiki Bertens (6-2, 6-1 alla Sabalenka) e l'idolo di casa Caroline Garcia (6-1, 6-0 alla Duan). Rischia grosso la rumena Begu, che s'impone solo 9-7 al terzo set contro la Schmiedlova. Aspetta inutilmente, come detto, la numero uno del mondo Halep, rimandata a domani mattina per oscurità. Domani, per il secondo turno, in campo anche gli italiani Cecchinato (ore 11, contro Trungelliti), Berrettini (non prima delle 14, contro Gulbis) e Camila Giorgi (non prima delle 15.30 contro la Duque Marino).