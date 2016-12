Roland Garros: Djokovic completa l'opera, è finale

6 giugno 2015

Novak Djokovic vola in finale al Roland Garros. Il serbo, nella prosecuzione della semifinale interrotta venerdì sera per pioggia, completa il lavoro lasciato in sospeso e sconfigge Andy Murray col punteggio complessivo di 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1 . Terza finale a Parigi per il serbo, che dopo le sconfitte contro Rafa Nadal del 2012 e 2014 va alla caccia del primo trionfo: di fronte avrà uno Stanislas Wawrinka in splendido stato di forma.

Già ieri Djokovic, dopo due set da autentico marziano, aveva evidenziato le prime difficoltà fisiche e di concentrazione contro un guerriero di gran classe come Murray. E il leone scozzese ha dato filo da torcere al serbo anche nella prosecuzione, che partiva dal 3-3 al quarto set: sul 5-5 il britannico strappa il servizio all'avversario e chiude il set.



Murray però ha un atteggiamento troppo difensivo, non certo passivo ma comunque un pizzico rinunciatario. Djokovic torna a salire in cattedra e nel quinto set fa un sol boccone dello scozzese, a cui concede un solo game in una frazione da cannibale. E' il 28esimo successo consecutivo per Nole, che vuole il nono titolo negli Slam: il Roland Garros è l'unico trofeo mancante nel suo incredibile palmares. Occasione unica per puntare al Grande Slam stagionale, ma Wawrinka venderà cara la pelle.