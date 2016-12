Roland Garros, crolla parte del maxischermo: uno spettatore ferito

2 giugno 2015

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza. Durante il match tra Tsonga e Nishikori, al Roland Garros, è crollato un pezzo del maxischermo che sovrastava gli spalti, a causa, pare, del forte vento che soffia ancora su Parigi. Panico tra gli spettatori, uno di loro è stato trasporto in ospedale e per fortuna non è in gravi condizioni. Il match, in scena sul Philippe Chatrier Court, è stato sospeso per 15 minuti circa.