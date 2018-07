Roland Garros, Cecchinato: "Sono nella top-30, un sogno"

08/06/2018

In conferenza stampa, Cecchinato racconta il match contro Thiem e tutte le sensazioni di questa splendida avventura parigina. "Ho avuto le mie chance contro il secondo o terzo giocatore più forte al mondo su terra rossa. Andrò via da Parigi con tanti pensieri positivi, ma c’è ancora tanto da lavorare. Posso fare ancora tanto bene e il match di oggi mi è servito. Da lunedì sarò in top-30 e vedermi lì era il sogno sin da bambino".



Nessun dubbio su quale sia stato il momento decisivo dell'incontro. "Il tie-break del secondo set è stata la chiave del match, sì. Fossi andato un set pari, sarebbe stata un’altra partita. Avrei messo pressione a lui che avrebbe dovuto giocare minimo altri due set. Peccato perché nei miei set point ha giocato bene lui, quindi non posso essere rammaricato. Si vede da questo che è tra i migliori giocatori del mondo: nei momenti difficili ha fatto qualcosa in più lui. Sono molto soddisfatto di come ho affrontato i primi due set. Credo sia normale avere un calo nel terzo set dopo tutte queste partite, questa pressione e questa adrenalina".



Ora comincia una nuova carriera. "Mi porto dietro la consapevolezza di aver giocato alla pari anche oggi contro uno dei migliori del mondo. La determinazione perché oggi, nonostante fosse la prima volta, sono entrato convinto di poter fare match pari. So che lavorando posso migliorare tutti i colpi perché non sono arrivato al mio limite".