Roland Garros: Bolelli, Napolitano ed Errani salutano Parigi

31 maggio 2017

Si ferma al secondo turno l'avventura al Roland Garros di Simone Bolelli e Stefano Napolitano . Il 31enne bolognese si arrende all'austriaco Dominic Thiem , numero 7 del mondo, che sulla terra rossa di Parigi si impone 3-0 (7-5, 6-1, 6-3). Il biellese, invece, perde in tre set 6-3, 7-5, 6-2 contro l'argentino Diego Schwartzman . In campo femminile esce di scena l'ultima azzurra, Sara Errani , sconfitta 6-2, 6-3 dalla francese Kristina Mladenovic .

Dopo l'en plein del primo turno, l'Italia perde subito pezzi al secondo turno del Roland Garros. Il primo a salutare la terra rossa di Parigi è Simone Bolelli che si arrende al talento austriaco Dominic Thiem, numero 7 del mondo e sesto favorito nel tabellone dello Slam francese. Il 31enne bolognese, che al primo turno aveva fatto fuori Mahut e che aveva perso l'unico confronto due anni fa contro l'austriaco, cede in tre set 7-5, 6-1, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco.



Il primo set è molto combattuto, Bolelli parte bene e si porta sul 3-0, poi arriva la rimonta di Thiem che pareggia sul 3-3 e poi si va di pari passo fino al 5-5: decisivo il break nell'undicesimo game dell'austriaco che poi chiude 7-5. Il secondo set è invece un monologo di Thiem, reduce dalle finali perse a Barcellona e a Madrid con Nadal, e dalla semifinale di Roma persa con Djokovic: l'austriaco strappa tre volte la battuta a Bolelli e poi chiude 6-1. Anche nel terzo set Thiem ha una marcia in più, l'azzurro soffre ogni volta che va a servire (salva ben 10 palle break) e alla fine cede nell'ottavo game: l'austriaco si porta sul 5-3 e poi chiude 6-3.



Si chiude al secondo turno anche l'avventura di Sara Errani, 91 Wta e ultima azzurra rimasta nel tabellone femminile del Roland Garros. La 30enne bolognese aveva fin qui superato brillantemente tre incontri di qualificazione e l'esordio nel main draw con la giapponese Misaki Doi ma non ha potuto far nulla contro Kristina Mladenovic, numero 14 Wta e 13esima testa di serie del torneo. Sara fatica a tenere il servizio nel primo set e la francese, sospinta dal pubblico di casa, conquista tre break che valgono il 6-2. La Errani vola sul 2-0 nel secondo parziale ma subisce la rimonta dell'avversaria che pareggia i conti sul 2-2. Decisivo è il servizio perso nell'ottavo gioco dall'italiana che annulla ben tre match point nel game successivo ma non può nulla sul quarto. La Mladenovic affronterà al terzo turno l'americana Shelby Rogers, vincente 7-6, 6-4 sulla turca Cagla Buyukakcay.