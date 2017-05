Roland Garros 2017: Federer rinuncia alla partecipazione

15 maggio 2017

Roger Federer non parteciperà al Roland Garros 2017. Il 35enne campione svizzero ha vinto il titolo a Parigi nel 2009, ma ha deciso di preservare la condizione fisica evitando le fatiche della terra rossa: "Ho lavorato sodo - ha annunciato Federer su Facebook -, ma per cercare di giocare nell'ATP World Tour ancora a lungo ho deciso che è meglio saltare la stagione della terra rossa per prepararmi alla stagione sull'erba e sul cemento".