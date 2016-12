Petra Kvitova aggredita in casa: lacerati i tendini della mano sinistra, 4 ore di intervento

20 dicembre 2016

Tutto è successo in pochi istanti. L'uomo prima si è introdotto nella casa della tennista con una scusa, fingendosi un controllore della luce, poi l'ha aggredita, rubandole circa cinquemila corone ceche. Nel corso della colluttazione la due volte vincitrice di Wimbledon è stata colpita alla mano sinistra (quella con cui gioca essendo mancina) con un coltello, riportando la lacerazione di alcuni tendini. Soccorsa e portata centro medico di Brno, Petra è stata subito ricoverata, prima che venisse deciso di procedere per l'intervento chirurgico, della durata di quattro ore. "E' stata un'aggressione accidentale, non era lei l'obiettivo del crimine - ha spiegato la portavoce della campionessa -. E' stata assalita e ha riportato delle ferite, ma non è in pericolo di vita". Poi è stata la stessa tennista, sui propri profili, a raccontare l'accaduto: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di consolazione. Come probabilmente avrete già sentito, sono stata aggredita nel mio appartamento da un individuo con un coltello. Nel tentativo di difendersi mi sono ferita gravemente alla mano sinistra. Sono sconvolta, ma fortunatamente sono viva . L'infortunio è serio e ho bisogno di consultare degli specialisti. Io sono forte e combatterò. Grazie ancora per il vostro affetto e il vostro supporto. Ora spero che la mia privacy venga rispettata mentre cercherò la guarigione". " L'operazione è durata circa quattro ore. "La ferita era molto grave, ma Petra è giovane e forte, secondo il chirurgo, che non vede alcuna ragione perché lei non possa tornare a giocare a tennis - ha detto Karel Tejkal , portavoce per la squadra ceca di Fed Cup - I medici hanno operato su tutte e cinque le dita della sua mano sinistra e non sarà in grado di esercitare una pressione sulla parte lesa per tre mesi", ha aggiunto.

IL RACCONTO DI PETRA

Thank you for all your messages. As you may have already heard, today I was attacked in my apartment by an individual with a knife — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 20 dicembre 2016

In my attempt to defend myself, I was badly injured on my left hand. I am shaken, but fortunate to be alive. The injury is severe and I will — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 20 dicembre 2016