Pennetta in finale, Fognini esulta su Twitter

11 settembre 2015

Flavia Pennetta vola in finale agli Us Open e il fidanzato Fabio Fognini esulta su Twitter. "Strepitosaaaaaaaaaaa", scrive il tennista azzurro sul suo profilo Twitter, pubblicando anche una foto della brindisina dopo la vittoria storica in semifinale contro la Halep sul cemento di Flushing Meadow.