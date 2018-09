Nadal salta Pechino e Shanghai: a rischio lo scettro Atp

19/09/2018

Doppio forfait per Nadal , che ha deciso di saltare i tornei di Pechino e Shanghai (in programma a inizio ottobre) per recuperare dall'infortunio. Rafa è infatti ancora alle prese con il problema al ginocchio che l'ha costretto a ritirarsi nella semifinale degli Us Open contro Juan Martin del Potro e a rinunciare alla semifinale di Coppa Davis contro la Francia.

Per il maiorchino si tratta di due forfait pesanti, che potrebbero incidere sulla classifica Atp. Nella scorsa stagione, infatti, Rafa raggiunse la finale del Masters 1000 finale di Shanghai, venendo poi sconfitto da Roger Federer, e trionfò al torneo di Pechino. E non potendo difendere i punti conquistati l'anno scorso, per Nadal la posizione numero uno del ranking è a rischio.



"Come tutti sapete sono stato costretto a ritirarmi in semifinale a Flushing Meadows", ha scritto Nadal su Twitter. "Ho trascorso la giornata di lunedi' ad analizzare con i medici la situazione delle mie ginocchia. Sebbene i problemi attuali non rappresentino nulla di nuovo abbiamo preso, insieme al mio staff, la decisione di non prendere parte alla trasferta asiatica per consentire alle ginocchia di recuperare al meglio". "Sono addolorato - ha aggiunto il maiorchino - di non poter incontrare i fan cinesi che sono sempre tanti e mi spiace per gli organizzatori dei tornei di Pechino e Shanghai che sono sempre stati molto premurosi con me ed il mio team".