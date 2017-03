Miami, Fognini è carico: "E' quasi un sogno"

30 marzo 2017

Felice, fiducioso ed entusiasta. Fabio Fognini si è presentato così ai microfoni dopo la vittoria nei quarti di finale a Miami contro Nishikori . Aver battuto il numero 4 del ranking ha caricato il tennista ligure, che ora dovrà vedersela con Nadal in semifinale. " È quasi un sogno , ma io cerco di restare concentrato sul mio gioco - ha spiegato -. Mi sento molto bene in campo e fuori , non potevo chiedere di meglio da questa settimana".

"In questo momento sono solo felice - ha proseguito l'azzurro, che rientra nella top 30 Atp -. Naturalmente questo è un grande, grande torneo per me. Sono soddisfatto del mio gioco. E' chiaro, il risultato è più che positivo". Ma Fognini ora non vuole accontentarsi di aver raggiunto la semifinale e sa di poter puntare in alto. "Sono in semifinale, sto giocando bene e mi sento di nuovo a mio agio in campo - ha spiegato Fabio -. Sono tornato di nuovo ad alto livello, anche prima di questi risultati dicevo a chi mi sta vicino che sentivo di nuovo buone sensazioni. Avevo solo bisogno di cominciare a vincere qualche partita".