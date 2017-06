Maldini passa al tennis: debutterà contro i professionisti

18 giugno 2017

Paolo Maldini torna in campo, ma stavolta su quello da tennis. L'ex capitano del Milan, 49 anni, si è qualificato per il prossimo Challenger di Milano, un torneo professionistico che scatterà sabato 24 giugno. In coppia con il suo coach Stefano Landonio, 45 anni, Maldini ha vinto il torneo organizzato sui campi dell'Aspria Harbour Club che garantiva una wild card per il Challenger. L'ex bandiera rossonera sfiderà dunque in doppio alcuni specialisti della terra rossa.

"Paolo è dotato di un buon servizio, nonché di discreti colpi - ha commentato il suo coach Landonio, come riportato da tennisitaliano.it -. Inoltre sta migliorando nel gioco di volo, non emerge in nulla di particolare ma non ha nemmeno punti deboli".



Qualcuno, visti i risultati, si chiede quali traguardi avrebbe potuto ottenere se in passato avesse intrapreso la carriera da tennista: "Avesse iniziato prima, lavorando sulla tecnica, chi lo sa... - dice Landonio -. Di sicuro, in virtù del suo passato, possiede doti mentali e fisiche fuori dal comune. Sul piano mentale non soffre in alcun modo i momenti delicati, è davvero forte".