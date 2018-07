LAVAZZA, IL CAFFÈ UFFICIALE DEGLI US OPEN, COLLABORA CON ANDRE AGASSI, LEGGENDA DEL TENNIS INTERNAZIONALE

6 settembre 2016

Lavazza ha annunciato oggi i dettagli della nuova collaborazione internazionale con la leggenda del tennis Andre Agassi. Il lancio ufficiale della partnership, con Agassi testimonial di Lavazza per il mondo del tennis, si terrà questa sera agli US Open, dove la giornata iniziata con i teaser pubblicitari per le strade di New York si concluderà con un evento speciale e attività promozionali pensate per il pubblico. L’azienda torinese, con oltre 120 anni di storia, è da molto tempo attiva nel mondo del tennis e dal 2015 è diventata l’unico brand al mondo, nel settore Food & Beverage, partner dei quattro tornei del Grande Slam.



Lavazza, azienda produttrice di caffè e leader nell’innovazione, ha cercato un personaggio che condividesse la ricerca continua dell’eccellenza e ha trovato in Andre Agassi il partner ideale: uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, con uno straordinario palmares di 60 titoli ATP, 8 tornei del Grande Slam, Agassi ha avuto l’onore di essere sei volte numero uno al mondo e di aver vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi, diventando uno dei pochi tennisti che hanno conquistato il Golden Slam (i quattro tornei del Grande Slam e un oro olimpico).



Marco Lavazza, vice presidente del Gruppo, dichiara: “Lavazza è orgogliosa di annunciare la nuova partnership globale con Andre Agassi, uno dei più grandi atleti della storia. La collaborazione inizierà con la campagna I’m Back agli US Open”. E inoltre aggiunge: “Abbiamo iniziato a comunicare la passione che lega l’azienda al tennis oltre sei anni fa a Wimbledon e ben presto i tornei sono diventati i principali palcoscenici strategici da cui trasmettere la tradizione, i valori e i prodotti che ci contraddistinguono. Per Lavazza, investire nello sport ha una valenza strategica: il profilo del nostro target combacia perfettamente con quello dell’appassionato di tennis e, inoltre, la presenza ai principali tornei e ai quattro eventi del Grande Slam rappresenta per noi un’opportunità di dare maggiore visibilità ai prodotti di qualità nei mercati di riferimento dell’azienda”.



Andre Agassi intanto afferma: “La passione che da sempre ho per il caffè, e di cui ho scritto nella mia autobiografia, spiega perché sia del tutto naturale per me collaborare con Lavazza, un’azienda che sin dagli inizi è stata all’avanguardia nel settore. Lavazza non solo ha inventato il concetto di miscela più di 120 anni fa, ma lavora anche con passione per creare il caffè italiano autentico e della migliore qualità, quello che conosco e apprezzo da decenni”.



Questa nuova collaborazione coinvolgerà gli appassionati di tennis di tutto il mondo attraverso eventi e promozioni in loco, oltre che con la presenza di Agassi ai tornei del Grande Slam, Australian Open (Melbourne), Roland Garros (Parigi), Wimbledon (Londra) e US Open (New York), e ad una serie di altri tornei in cui Lavazza è presente, come ad esempio il BNP Paribas Open (Indian Wells), la Mercedes Cup (Stoccarda) e la Rogers Cup (Toronto).



La campagna “I’m Back” e l’evento

Con la campagna “I’m Back”, realizzata per annunciare ufficialmente il ritorno, a scopo benefico, di Andre Agassi agli US Open insieme a Lavazza, è stato adottato un approccio creativo innovativo. Per aumentare l’interesse del pubblico, l’azienda ha postato una serie di teaser sui social media. Successivamente, a New York, Lavazza ha dato ulteriore risonanza al messaggio attraverso pubblicità Out-Of-Home strategicamente posizionate in punti chiave della città e raffiguranti il contorno della figura di Andre Agassi con il suo tipico look anni ‘80 e la fascia rosa fluo in testa.



Inoltre, questa mattina 150 cloni di Agassi stile anni '80 gireranno per le strade di New York e interagiranno con gli appassionati di tennis giunti in città per gli US Open, contribuendo a creare attesa per l’apparizione di Agassi nel corso della serata al torneo. Tra il primo e il secondo match della sera i cloni si riuniranno all'Arthur Ashe Stadium per una performance spettacolare seguita dalla presentazione di un nuovo video promozionale (disponibile su tennis.lavazza.com), che segna ufficialmente il ritorno di Andre Agassi agli US Open dopo oltre 10 anni.



Andre Agassi commenta: “È stata un’esperienza meravigliosa collaborare con questo brand innovativo sia per girare il video della campagna “I’m Back” in Italia che per progettare questo divertente e coinvolgente lancio che segna l’inizio della partnership. Sono davvero curioso di vedere cosa avranno in serbo per noi i prossimi anni” e, continua: “Sono molto orgoglioso di collaborare con Lavazza, un’azienda che non solo condivide la mia passione per il tennis, ma anche l’impegno etico per la giustizia sociale”.



Dieci anni fa Andre Agassi diceva addio al tennis, quello sport che lui stesso aveva cambiato per sempre. Analogamente, Luigi Lavazza rivoluzionò il settore del caffè inventando il concetto di miscela più di 120 anni fa. Entrambi accomunati dallo stesso straordinario spirito di innovazione, con gli US Open scendono oggi in campo insieme per cambiare le vite di giovani con alle spalle difficili situazioni familiari. Quest’anno, per ogni bevanda a base di caffè venduta durante gli US Open nei due bar Lavazza sul luogo di gara, l’azienda torinese, con il supporto della USTA Foundation, devolverà 1 dollaro alla Fondazine Andre Agassi, impegnata nel trasformare il panorama educativo e dare nuove opportunità ai bambini. I fondi raccolti saranno devoluti al “Summer of a Lifetime”, programma di preparazione per l’ammissione al college organizzato dalla fondazione presso l’istituto Agassi Prep in Nevada (che conta più di 1.200 studenti), e al fondo di supporto finanziario per le rette scolastiche.



Lavazza porterà indubbiamente un po’ di carica agli US Open di quest’anno servendo l’autentico caffè italiano. All’interno dello stadio il pubblico potrà gustare il caffè Lavazza presso i due bar del brand e altri punti dove il frappè “I’m Back” sarà servito in bicchieri special edition, che si potranno anche acquistare. Questa ricetta, a base di caffè, è stata appositamente creata dagli esperti del Training Center Lavazza per gli US Open.