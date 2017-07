La grande festa di Federer: "Ho fatto le 5 di mattina!"

17 luglio 2017

Notte brava per Roger Federer , lo svizzero il giorno dopo la sua ottava vittoria ai Championships, ammette di essersi divertito. “Mi gira un po’ la testa. Credo di aver assaggiato troppi drink differenti ieri. Non ricordo quasi nulla. È stata un’ottima serata e ci siamo divertiti. A un certo punto sono andato in un bar con 30-40 amici. È stato bello avere un po’ di svago senza che nessuno ci riprendesse. Abbiamo fatto le 5 di mattina! ”.

I 19 titoli dello Slam andavano festeggiati, prima, durante la tradizionale cena dei campioni di Wimbledon, e poi con gli amici più stretti in un bar di Londra: “Stamattina non mi sentivo benissimo ma ora è tutto ok. Forse ero il più anziano. Mi è dispiaciuto arrivare un po’ in ritardo, è stata una grande cena ed è sempre bello essere lì. Garbine era stupenda”.



Poi riguardo il suo ultimo successo firmato contro Marin Cilic afferma: “Non voglio guardare troppo in là. L’obiettivo adesso è godermi il fatto di essere il campione di Wimbledon. Non ho mai stabilito un numero di tornei del Grande Slam da vincere. Ero molto contento a quota 17, un numero meraviglioso. Lo ero anche a 18 e adesso era a 19 è grandioso”.