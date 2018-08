La Cornet si cambia in campo: faida US Open-Wta per il Warning

29/08/2018

Lo spogliarello del resto ha suscitato più clamore del dovuto. La Cornet, che poi ha finito per perdere il match contro la svedese Larsson, è rimasta in top sportivo per qualche secondo, niente di compromettente insomma e che nel circuito maschile è più solito succedere, pagando con un warning dal giudice di sedia.



Richiamo subito stracciato dopo la nota in merito della Wta: "La violazione del codice che la Usta ha inflitto ad Alize Cornet durante il suo match è stata ingiusta e non basata su regole della Women's Tennis Association, poiché la Wta non ha regole specifiche in merito al cambio di abbigliamento in campo. La Wta è sempre stata e sarà sempre in prima linea per le donne e per lo sport delle donne. Alize non ha fatto nulla di sbagliato".