L'annuncio della Schiavone: "A fine anno mi ritiro"

9 gennaio 2017

La stagione di Francesca Schiavone è iniziata con una sconfitta nel primo turno dell'Hobart International e l'annuncio del ritiro a fine anno: "Questo sarà il mio ultimo anno nel circuito. Ho perso questa partita perché non sono riuscita a dare il meglio qui. In questa stagione voglio tirare fuori e dare tutto quello che ho imparato negli ultimi 19 anni". A 36 anni la tennista azzurra dirà basta a fine 2017.

La 36enne milanese, numero 102 Wta, in tabellone grazie ad una wild card, si è fatta sorprendere dalla 20enne croata Jana Fett, numero 325 Wta, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposta per 6-3 6-2 in un'ora e 17 minuti.



Nel palmares della Schiavone c'è un Roland Garros conquistato nel 2010. In totale ha vinto sette singolari e sette doppi. Con l'Italia ha vinto due Fed Cup nel 2009 e nel 2010.