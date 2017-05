Internazionali d'Italia: Zverev sorprende Djokovic

20 maggio 2017

Alexander Zverev vince gli Internazionali d'Italia . Al Foro Italico, il tedesco batte il numero 2 del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 2-0 ( 6-4 6-3 ) e vince il suo primo Masters 1000 . Partita perfetta del classe ’97, condita dal break che gli permette di vincere il primo set in 36'. Nel secondo parziale, il tedesco ribalta lo svantaggio iniziale e vince il torneo. Quarta sconfitta in finale per Djokovic agli Internazionali d'Italia.

Zverev concede il bis anche nel secondo parziale: dopo il primo game conquistato dal serbo, il tedesco mette a segno un break point, portandosi addirittura sul 3-1. Djokovic tenta di riportarsi sotto andando sul 4-3, ma il tedesco ottiene, al primo match point, la sua prima, storica vittoria ad un Masters 1000 chiudendo il secondo set sul 6-3 ed entrando di diritto nella storia degli Internazionali d'Italia. Con questo successo, il tedesco entra di diritto nella top ten della classifica ATP. Per Djokovic, invece, si tratta della quarta finale persa al Foro Italico di Roma dopo le sconfitte contro Nadal (nel 2009 e nel 2012) e Murray nella scorsa edizione.