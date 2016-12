Internazionali d'Italia: Thiem elimina re Federer

12 maggio 2016

Si ferma agli ottavi di finale la strada di Roger Federer agli Internazionali d'Italia di tennis. Lo svizzero, numero 2 del mondo e come sempre grande beniamino del pubblico presente al Foro Italico di Roma, ha perso in due set contro l'austriaco Dominic Thiem nel match d'apertura del programma odierno sul campo centrale. Thiem, che aveva perso il primo confronto di sempre contro King Roger, si è preso la rivincita e ha staccato il pass per i quarti di finale. Federer, che non ha mai vinto il torneo al Foro Italico (quattro finali perse nel 2003, 2006, 2013 e 2015) e si è presentato non al meglio fisicamente a causa di problemi alla schiena, cede il primo set al tie break col punteggio di 7-2 mentre nel secondo set Thiem piazza il break nel quinto game per salire 3-2 e poi difende il suo vantaggio per il 6-4 finale con un ace.