Internazionali d'Italia: Sharapova regina di Roma

Maria Sharapova si riprende Roma. In finale la tennista russa, numero 3 del ranking, batte in tre set Carla Suarez Navarro e conquista gli Internazionali per la terza volta in carriera dopo i successi del 2011 e 2012: 4-6, 7-5, 6-1 il punteggio a favore della Sharapova dopo una battaglia durata più di due ore e mezza sotto il sole del Foro Italico. Masha torna a vincere un torneo dopo quattro mesi, la spagnola esce a testa alta tra gli applausi del pubblico.