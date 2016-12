Internazionali d'Italia: Fognini pesca Johnson, Errani-Hantuchova

Sorteggio sfortunato per le tenniste azzurre negli Internazionali d'Italia, al via sabato sulla terra rossa di Roma al Foro Italico. Sara Errani, testa di serie numero 15, dovrà vedersela con la slovacca Daniela Hantuchova, va un po' meglio a Flavia Pennetta che esordirà invece contro l’ucraina Elena Svitolina. Avversaria ostica, invece, per Camila Giorgi che pesca la serba Jelena Jankovic. Come se non bastasse, ecco anche un derby, Knapp-Schiavone.