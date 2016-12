Internazionali d'Italia: finale Sharapova-Suarez Navarro

La Sharapova si prende così la rivincita sulla giovane connazionale, che l'aveva battuta a sorpresa a Miami. Non è stata una passeggiata, Masha ha dovuto sudare per quasi due ore per avere la meglio sulla Gavrilova, alla prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Un solo break, nel dodicesimo gioco, consente alla Sharapova di incamerare primo parziale dopo oltre un'ora. Nel secondo la Gavrilova scappa sul 3-1, ma Maria chiude la pratica infilando i 5 giochi successivi.

Carla Suarez Navarro elimina a sorpresa Simona Halep dopo una battaglia di due ore e mezza. In apertura la spagnola fa subito il break e vola sul 2-0, ma è un illusione. La rumena non concede più nulla, strappa per tre volte il servizio all'iberica e chiude il parziale sul 6-2 dopo 36 minuti. Anche nel secondo le due tenniste faticano a difendere il loro turno di battuta. La Suarez Navarro sale sul 5-3, spreca quattro set point nel nono game e altri due nel decimo prima di chiudere 6-3. Nel set decisivo si arriva al 5-5 dopo ben otto break consecutivi: sul 5-5 la Halep cede il servizio per la quinta volta nel parziale e spiana la strada alla spagnola, che archivia la pratica al terzo match point e strappa il biglietto per la sua prima finale a Roma.