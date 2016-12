Internazionali d'Italia: Federer ko, Djokovic cala il poker

Novak Djokovic cala il poker: il fenomeno serbo trionfa per la quarta volta in carriera agli Internazionali d'Italia battendo in finale in due set Roger Federer. Sulla terra rossa del Foro Italico il numero uno al mondo, campione in carica, si impone 6-4, 6-3 in appena un'ora e un quarto, confermandosi un rullo compressore: quarto Masters 1000 vinto quest'anno su quattro disputati, oltre agli Austrlian Open; per lo svizzero invece Roma resta tabù.

Quarta vittoria in carriera per Nole al Foro Italico (su sei finali disputate) e quarta finale persa da Federer, a cui manca Roma nel palmares (unico Masters 1000 assente nella sua bacheca insieme a Montecarlo). Come era preventivabile Djokovic confeziona la sua miglior prestazione nell'appuntamento più importante, alzando il livello del suo tennis - come di consueto - nel momento cruciale. Ed è stato così anche durante il match: nel primo set grande equilibrio sino al 4-4, poi Federer prova a scappare ma il serbo gli annulla una palla break e nel gioco successivo gli strappa il servizio ai vantaggi, balzando sull'1-0.



Nel secondo parziale tutto più facile per Nole che vola subito sul 3-0, Federer non affonda ma non riesce neppure a tornare in partita: ventiduesimo match vinto di fila per il serbo che adesso punta dritto il Roland Garros, l'unico Slam che manca nel suo ricchissimo palmares.