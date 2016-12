Internazionali d'Italia: Djokovic-Federer, la finale più attesa

E' arrivata dunque la prima vittoria in due set per Djokovic, che nei precedenti tre turni era sempre arrivato al terzo, sia con Almagro che con Bellucci che con Nishikori. Dura meno la resistenza di Ferrer, settima testa di serie e già sconfitto quest'anno da Nole a Miami: lo spagnolo al servizio concede poco (solo cinque palle break) ma dopo un'ora e 36 minuti alza bandiera bianca. Nel primo set il numero uno al mondo capitalizza al massimo il break nel terzo gioco, annullando a Ferrer la palla del possibile 5-5. Secondo parziale fotocopia, dove però il serbo strappa il servizio solo al nono gioco, dopo aver annullato allo spagnolo altre due palle break sul 3-2: Nole cercherà così il quarto trionfo personale al Foro Italico.

Sulla sua strada ci sarà l'eterno Roger Federer, uno dei pochi tennisti in attività a vantare un bilancio positivo con il serbo. Lo svizzero ha impiegato meno di un'ora per avere la meglio su Stanislas Wawrinka, che nei quarti era riuscito a far fuori Nadal. Stan parte forte anche in semifinale, ottenendo subito il break e volando sul 3-0. Federer non si scompone, ottiene subito il contro-break e sul 4-4 sfrutta un paio di clamorosi errori del connazionale per piazzare un nuovo break. Nel game successivo Roger chiude il parziale sfruttando il primo set point. Senza storia il secondo set. Wawrinka continua a regalare punti, Federer ringrazia e vola in un amen sul 5-1. Stan ha un ultimo sussulto nel settimo game, ma Roger ormai ha la vittoria in pugno e chiude i conti tenedo a zero il servizio nell'ottavo gioco.