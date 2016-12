Internazionali d'Italia: amarezza Errani, è già fuori

Finisce al secondo turno l'avventura di Sara Errani agli Internazionali d'Italia . La 28enne romagnola si è arresa in un'ora e 35 minuti alla statunitense Christina McHale che sul campo Pietrangeli si è imposta con un doppio 6-4. L'azzurra aveva affrontato già quattro volte in carriera l'americana, numero 65 nel ranking Wta, e non aveva mai perso. A fare la differenza tra le due sono stati i colpi vincenti: ben 33 per la McHale, solo 9 per Sarita.

La partita inizia in salita per la Errani, subito sotto 0-2. L’azzurra rimonta, si porta sul 3-2 ma spreca due palle per il 4-2 per poi crollare. Va ancora peggio nel secondo set: Sarita sparisce dal campo e la McHale vola sul 5-1. Sembra finita, ma la statunitense accusa un calo di tensione e l’azzurra si aggiudica tre game consecutivi portandosi sul 4-5. La McHale, però, resta fredda e tiene il servizio che vale l’incontro. Al terzo turno la statunitense, che recentemente in Fed Cup a Brindisi era stata travolta da Flavia Pennetta, affronterà Serena Williams in un derby a stelle e strisce. In precedenza brutta e inattesa battuta d'arresto per Ana Ivanovic sul 'Pietrangeli'. La serba, settima testa di serie del torneo, si arrende alla qualificata Daria Gavrilova e dice subito addio alle speranze di ripetere il piazzamento romano degli ultimi due anni, quando arrivò in semifinale. Match combattuto e risolto solo al tie break nel terzo set, con la 21enne russa che prima spreca tre match point e poi completa l'impresa. Impresa solo sfiorata per Karin Knapp nel secondo turno: la 27enne altoatesina, che all'esordio aveva eliminato Francesca Schiavone, si è arresa solo al tie-break del terzo set contro la ceca Petra Kvitova, numero 4 al mondo, che si è imposta col punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 al termine di una partita durata poco più di due ore.