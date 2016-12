Indian Wells: Seppi avanti, Errani a casa

12 marzo 2016

Per un italiano che avanza ce n'è uno che esce dal tabellone principale del "BNP Paribas Open", il torneo sui campi in cemento di Indian Wells nel deserto della California. Andreas Seppi batte in rimonta in tre set 4-6, 6-4, 6-3 l'americano Donald Young e accede al terzo turno dove affronterà un altro 'yankee' come Isner mentre Sara Errani cede malamente in due set 6-4, 6-3 all'ucraina Lesia Tsurenko.