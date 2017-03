Indian Wells, Federer in finale: sarà derby con Wawrinka

18 marzo 2017

Sarà una finale tutta svizzera quella che andrà in scena in California: a Indian Wells, infatti, Stan Wawrinka e Roger Federer hanno vinto le rispettive semifinali e si sfideranno domenica. Tutto facile per Wawrinka, che ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno-Busta con un secco 6-3, 6-2. Un po' più complicato il match di Federer, che ha piegato l'americano Jack Sock 6-1 7-6 (4) in un'ora e 14 minuti.