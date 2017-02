Fognini soffre e batte Pella in 5 set: Italia avanti in Davis

6 febbraio 2017

Al termine di una sfida durata quattro giorni l'Italia batte 3-2 l'Argentina detentrice della Coppa Davis e avanza ai quarti di finale del World Group 2017 dove sfiderà il Belgio dal 7 al 9 aprile. Sul punteggio di 2-2 è determinante il successo in rimonta di Fabio Fognin i per 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 in 4 ore e 17 minuti contro Guido Pella nel quarto singolare sul campo in terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires.

L'Italia vola ai quarti di finale del World Group 2017 di Coppa Davis nel segno di Fabio Fognini. La squadra azzurra del capitano Corrado Borazzutti avanza nel tabellone in virtù del successo per 3-2 in casa dell'Argentina detentrice dell'insalatiera: un confronto durato quattro giorni a causa del maltempo e dove gli azzurri, avanti 2-0, si sono fatti rimontare e hanno dovuto affidarsi al campione di Arma di Taggia per conquistare il punto decisivo nel quinto singolare previsto dal programma.



Fognini, reduce da un virus intestinale che lo aveva colpito venerdì e poi dalla sconfitta nel doppio con Bolelli, fatica in avvio contro l'indemoniato Pella, spinto dal tifo del Parque Sarmiento di Buenos Aires. Il primo set è da incubo, Fognini va sotto 4-0 e poi cede 6-2; nel secondo parziale l'azzurro va avanti 3-1 ma poi cede due volte il servizio e perde 6-4. In svantaggio 2-0 il ligure è con le spalle al muro e l'Italia vede lo spauracchio del playout.



Lì Fabio è bravo e tenace, risponde colpo su colpo a Pella e conquista il set per 6-3 grazie ad un break strappato in un infinito ottavo game. Anche nel quarto set all'azzurro basta un break, nel terzo game, per salire 3-1 e poi chiudere 6-4. Il match va così al quinto e decisivo parziale e Fognini cambia marcia: dal 2-2 è un assolo del ligure che strappa due volte la battuta a Pella e chiude 6-2 facendo esplodere la gioia della panchina azzurra e del capitano Barazzutti, in tensione da quattro giorni e dopo un match di oltre 4 ore.



L'Italia tornerà in campo a inizio aprile, dal 7 al 9, in casa del Belgio per il confronto dei quarti di finale del World Group 2017.