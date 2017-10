Fognini ammonito, 2 slam di squalifica con la sospensiva

11 ottobre 2017

L'episodio che ha portato a questa sanzione risale al match contro Travaglia del primo turno degli ultimi US Open, match durante il quale Fognini aveva rivolto frasi molto pesanti al giudice di sedia Louise Ezngell. Fognini si era poi scusato pubblicamente per le parole che aveva pronunciato in campo e questo gli ha alleggerito la sanzione, come spiega l'ITF in un comunicato ufficiale: "Ha espresso rimorso per la sua cattiva condotta. Ha fiducia sul fatto che rispetterà le condizioni necessarie per ridurre la sua sanzione finanziaria e per far sì che la squalifica degli Slam non venga applicata".