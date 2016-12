Fognini alla Pennetta: "Rimarrai per sempre la mia numero 1"

13 settembre 2015

E' vero amore tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta. L'abbraccio e il bacio dopo la vittoria degli Us Open e ora un messaggio su twitter. A scrivere è il tennista che dedica parole dolcissime alla sua metà: "Il regalo più bello che potessi farti. Sono orgoglioso di te! Grazie per essermi vicina, per darmi consigli e per spronarmi quando le cose non vanno come dovrebbero andare. Uscire così, da CAMPIONI è il sogno di qualsiasi atleta. Per me sei e rimarrai sempre la mia numero 1. Io c'ero, GRAZIE PER LE EMOZIONI CHE MI HAI REGALATO! Congratulazioni alla mia regina, alla regina di New York".