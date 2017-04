Federer si riposa: salterà i tornei di Roma, Madrid e Monte Carlo

7 aprile 2017

Dopo aver iniziato al massimo il 2017 - con tanto di successi agli Australian Open, Indian Wells e Miami - Roger Federer ha deciso di prendersi una pausa e non giocherà gli Internazionali Bnl d'Italia, uno dei pochi tornei che in carriera non ha mai vinto (ha perso quattro finali). Il 35enne svizzero si è dunque cancellato dall'entry list di Madrid, di Roma e non giocherà neppure il torneo di Monte Carlo.