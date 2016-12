Federer rientra a gennaio: giocherà la Hopman Cup

5 ottobre 2016

E' iniziato il countdown per il rientro in campo di Roger Federer. Lo svizzero, che a luglio aveva annunciato la fine del suo 2016 agonistico per problemi fisici, tornerà a giocare a gennaio. La prima uscita di Re Roger è prevista a alla Hopman Cup di Perth, il torneo misto a squadre di preparazione agli Australian Open. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, il campione elvetico farà coppia con Belinda Bencic.