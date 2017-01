Federer, notte di festa a Melbourne: "Gioco altri due anni"

30 gennaio 2017

Dopo l'impresa epica contro Nadal in finale agli Australian Open, Federer si è concesso una notte di festa con balli e brindisi. " Il prossimo anno tornerò, sono sicur o: mi sono fermato sei mesi per questo, perché penso di poter giocare altri due anni ", ha spiegato lo svizzero, allontanando le voci su un suo probabile ritiro a fine anno. Grazie alla vittoria a Melbourne, Re Roger è infatti tornato nella top ten e promette battaglia anche nei prossimi Slam.

"Le mie gambe sono a pezzi - ha raccontato Federer, che ha festeggiato insieme al suo staff e alla famiglia il 18.mo Slam della sua carriera -. Ora farò riposare il mio corpo prima del torneo di Dubai di fine febbraio". "Mi preparerò agli Open di Francia, sapendo che a Wimbledon ho più possibilità - ha aggiunto il fanomeno elvetico -. E penso di poter far bene anche agli Us Open". Tutti avvisati. Re Roger è tornato e non ha ancora deciso di abdicare.