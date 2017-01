Federer-Nadal, a Melbourne il remake di "The duel"

1908: Joseph Conrad scrive il racconto “The duel”. 1977: Ridley Scott esordisce come regista con la trasposizione cinematografica del racconto di Conrad. “I duellanti” il titolo italiano del film. Si narra della sfida eterna tra due ufficiali dell’esercito francese che si dipana tra l’avvento di Napoleone, prosegue in mezzo alla guerra e si chiude solo alla fine del suo impero. Come i tenenti Ussari Feraud e d’Hubert Roger Federer e Rafa Nadal si ritrovano uno di fronte all’altro 13 anni dopo il primo duello. Miami il luogo, 2004 l’anno. Rafa vinse con un secco 63, 63. Da quel giorno “I duellanti” si sono sfidati altre 33 volte. 23 a 11 il vantaggio di Rafa, ma nell’ultimo incontro, Basilea 2015, a far festa fu King Roger. Se si trattano tornei dello Slam l’ultima vittoria di Federer risale a dieci anni fa, sul nobile prato del campo centrale di Wimbledon. Ma a Melbourne per domenica è inutile aggrapparsi ai precedenti per una coppia di supereroi arrivata in fondo dopo una doppia battaglia al quinto set. Una storia che sarebbe piaciuta a Joseph Conrad, come l’eterno duello tra i suoi Ussari.