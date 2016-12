Federer, Ljubicic è il nuovo allenatore

9 dicembre 2015

Roger Federer cambia. In vista della stagione 2016, il campione svizzero ha annunciato sulla sua pagina Facebook la fine della partnership tecnica con Stefan Edberg e l'arrivo al suo posto di Ivan Ljubicic: l'ex campione croato affiancherà Severin Luthi, capitano della rappresentativa elvetica e main coach di Roger.



"Dopo 2 anni di successi, vorrei ringraziare Stefan Edberg, il mio idolo d'infanzia, per aver fatto parte della mia squadra. Un sogno è diventato realtà - scrive Federer -. Mi ha insegnato molto e la sua influenza rimarrà nel mio gioco. Severin Luthi, con il quale lavoro dal 2008, continuerà a essere il mio main coach e sarà affiancato da Ivan Ljubicic - aggiunge -. Sia Daniel Troxler, il mio fisioterapista, e Pierre Paganini, il mio preparatore atletico di lunga data, continueranno a far parte della mia squadra tecnica".