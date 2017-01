Federer e il ritiro: "Melbourne, ci vediamo nel 2018. Forse..."

29 gennaio 2017

Anche a parole, Roger Feder ha dimostrato una classe infinita. Subito sono arrivati i complimenti a Nadal: "Rafa ha detto tante cose belle e anche io voglio congratularmi con lui per il suo rientro. Quando ci siamo visti 4-5 mesi fa alla tua accademia non avremmo mai pensato di ritrovarci qui in finale. Oggi mi andava bene anche perdere. Il tennis è un sport difficile perché non c'è il pareggio, risultato che oggi sarebbe stato giusto. Tutti dicono che lavorano duro, io cerco di non urlarlo. Grazie al mio team, noi sappiamo cosa abbiamo fatto per essere qui. Una corsa fantastica, complimenti anche a te Rafa. Ti auguro ancora molti successi, il tennis ha bisogno di te".



Poi, prima di salutare, le parole che fanno pensare al ritiro: "Ringrazio gli sponsor e tutto questo stadio straordinario. Un'esperienza fantastica, anche stasera abbiamo lottato fino alla fine. Ormai sono quasi 20 anni e qui a Melbourne mi sono sempre divertito molto. Spero di riverdervi il prossimo anno, ma se non fosse così...".