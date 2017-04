Federer: "Ora mi devo riposare, ci vediamo a Parigi"

2 aprile 2017

Il 2017 di Roger Federer è iniziato in modo magico. Dopo la vittoria agli Australian Open e agli Indian Wells, è arrivato anche il trionfo di Miami . Dopo aver battuto in finale Rafa Nadal in maniera impeccabile, lo svizzero ha annunciato i suoi piani futuri: "Non ho più 24 anni, le cose sono cambiate ed il mio corpo ha bisogno di riposo per resistere". Quindi vacanze meritate: "Torno al Roland Garros".

"Ho bisogno di tempo per prepararmi e voglio stare bene e divertirmi in campo: se gioco quando mi sento bene, posso ancora raggiungere i livelli di queste ultime settimane. Se non fossi stato così bene, non mi sarei trovato in finale con Rafa. Questa pausa mi permetterà di concentrarmi sul Roland Garros e poi sui tornei sull'erba che sono importanti per me".