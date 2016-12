Fed Cup, la Errani risponde a Serena Williams: Italia-Usa 1-1

Sulla terra rossa di, al secondo confronto assoluto tra le due,ha messo i brividi a, almeno nel primo set. La marchigiana, numero 36 del ranking Wta, ha difeso con i denti il servizio e ha costretto l'americana al tie break: qui Serena si è portata sul 3-0 ma la Giorgi ha rimontato e ha ribattuto colpo su colpo fino al 5-5 quando la Williams si è conquistata un set point e l'ha concretizzato.Nel secondo setha perso il servizio nel quarto game e laha chiuso agevolmente 6-2 trovando il break anche nell'ottavo e ultimo game della partita, terminata dopo un'ora e quaranta di gioco. L'Italia diè stata eliminata nel primo turno del World Group di Fed Cup lo scorso febbraio a Genova dalla Francia.

E' stata brava a gestire la pressione Sarita, numero 15 Wta, che non poteva sbagliare contro la Davis per non compromettere già oggi la permanenza nel World Group. Triplo break per l'azzurra che scappa subito sul 5-0, poi perde il servizio ma nel game successivo chiude la pratica alla prima occasione utile. Nel secondo set è più concreta l'americana, 57.a del ranking e chiamata in extremis per sostituire Venus Williams: resta in gara sino al 2-3 ma poi crolla perdendo tre giochi di fila e lasciando il palcoscenico all'italiana dopo un'ora e dieci di battaglia.