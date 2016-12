Fed Cup: Giorgi sì-Errani no, Francia-Italia 1-1

6 febbraio 2016

Botta e risposta. Finisce 1-1 la prima giornata di Francia-Italia , sfida valida per il primo turno del World Group della Fed Cup 2016 : sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia, Camila Giorgi supera in rimonta Kristina Mladenovic col punteggio di 1-6, 6-4, 6-1, mentre Sara Errani si arrende a Caroline Garcia 6-3, 7-5. La bolognese cercherà vendetta domenica contro la Mladenovic, poi la sfida Giorgi-Garcia, infine ci sarà il doppio.

Bruttissimo l'avvio di Camila, che perde subito il servizio e vede la Mladenovic volare via e vincere il primo set in mezz'ora. Nel secondo parziale la Giorgi sale di tono, tenendo il servizio con autorità e brekkando l'avversaria al quarto gioco: la reazione della francese, numero 30 Wta, arriva puntale ed è quindi 4-4. Nel momento decisivo, però, la Mladenovic commette due doppi falli consecutivi regalando il set all'azzurra, che nell'ultimo parziale detta legge. In avvio altri due doppi falli di "Kiki" e Camila ringrazia, completando poi un filotto di sei game: la transalpina alza bandiera bianca dopo un'ora e tre quarti.



Ci mette qualche minuto di meno la Garcia a stendere Sara Errani (un'ora e 42 minuti): i precedenti dicevano 3-2 per la francese, numero 38 Wta, che si conferma superiore. Inoltre l'azzurra non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante, seppur riesca a combattere punto a punto: la francese va subito sul 2-0, la bolognese pareggia ma poi perde ancora il servizio al sesto game e va sotto nel conto dei set. Secondo parziale in fotocopia: la Garcia che scappa (3-1), la Errani che pareggia (3-3) ma poi si fa brekkare sul 6-5 e deve quindi arrendersi. Domani gli altri due singolari e il doppio, gara apertissima.