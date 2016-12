Fed Cup: festa Italia, batte 3-2 gli Usa e resta nel World Group

L'Italia resta nelle grandi nazioni del tennis femminile. Sulla terra di Brindisi le azzurre superano 3-2 gli Stati Uniti nel playoff per restare nel World Group di Fed Cup, conquistando il punto decisivo grazie ad una prova di doppio impeccabile: Sara Errani, sconfitta nel terzo singolare con Serena Williams, e Flavia Pennetta, che aveva pareggiato travolgendo la McHale, si impongono 6-0, 6-3 sulla coppia Williams-Riske e danno il via alla festa.

E pensare che la festa azzurra sarebbe potuta partire già in mattinata con l'impresa sfiorata da Sara Errani con Serena Williams: la bolognese, che nei sette precedenti con la numero uno al mondo aveva conquistato solo un set, sforna una prova stellare e arriva sino a due punti dal match, ma il sogno si infrange contro i muscoli della campionessa americana: secondo set trascinato al tiebreak, poi vinto, e terzo parziale che sancisce il sorpasso Usa. Finisce 4-6, 7-6(3), 6-3 in quasi due ore e mezzo di battaglia, condizionata da un fastidioso vento.

A quel punto l'importante in casa Italia è rimanere calmi: la rimonta è possibile, in campo scende Flavia Pennetta, nata e cresciuta nel tennis club di Brindisi. L'appoggio del pubblico, che nei due giorni non è mai mancato, si fa ancora più rumoroso e l'azzurra non delude i fan, spazzando via in due set l'americana Christina McHale, numero 65 Wta e preferita da capitan Fernandez alla deludente Lauren Davis: 6-1, 6-1 in appena 57 minuti di gioco che consegna nelle mani del doppio un vero e proprio spareggio per restare nel World Group.

Niente Cichis a causa dell'assenza di Roberta Vinci, quindi capitan Barazzutti manda in campo la scatenata Flavia accanto a Sarita: dall'altra parte della rete Alison Riske, numero 45 Wta, e Serena Williams, fino ad oggi ancora imbattuta in Fed Cup. L'approccio delle azzurre è strepitoso: Riske tenuta in costante pressione e Williams lasciata isolata e incapace di reagire. Primo set senza storia, secondo in equilibrio fino al 3-3 poi le azzurre scappano e chiudono: 6-0, 6-3 ancora in 57 minuti, la rimonta è completata e l'Italia può festeggiare.