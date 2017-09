E il presidente del Coni, Malagò: "Che questa lezione gli serva, una volta per tutte" Lo spagnolo sul caso dell'azzurro: "Sarebbe stato giusto squalificarlo immediatamente"

3 settembre 2017

Rafael Nadal, dopo la faticosa vittoria contro Leonardo Mayer col punteggio di 6-7(3) 6-3 6-1 6-4, dice la sua sul caso riguardante la squalifica per comportamento antisportivo di Fabio Fognini. Alla richiesta di un commento sulla situazione dell’azzurro, che in passato ha avuto problemi anche con lui, il maiorchino ha risposto: “Onestamente non ho visto ciò che è successo, ma se sbagli devi pagare. Sarebbe stato giusto squalificarlo immediatamente".

"Se non ti comporti adeguatamente in campo, in qualche modo devi essere punito. Sarebbe stato meglio squalificarlo immediatamente, non 3-4 giorni dopo, perché ha già vinto due partite (in doppio) e questa non è una situazione ideale", ha aggiunto il maiorchino.

Infine lo spagnolo si è espresso sulla prima posizione mondiale a fine anno: “Io ce la metterò tutta, ma considerando che si gioca sul cemento, Federer è il favorito. Vedremo".

MALAGO': "GLI SERVA DA LEZIONE" "Io mi auguro che una volta per tutte questa situazione serva da lezione a Fabio in modo particolare e si traggano le giuste esperienze. A prescindere dal fatto che la tempistica non mi è piaciuta affatto, non si possono legittimare o tollerare certi episodi". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla decisione del Board dei tornei del Grande Slam di estromettere il duo Fognini-Bolelli dagli ottavi di finale di doppio agli Us Open per gli insulti sessisti del tennista ligure contro un arbitro donna durante l'incontro di primo turno di singolare perso da Fognini con il connazionale Travaglia.

