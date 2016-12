Doping, caso Sharapova: la Wada non vuole sconti di pena

9 marzo 2016

Se Reedie - in un'articolo apparso oggi sull'Independent - si è limitato a sottolineare che il farmaco è molto diffuso tra gli atleti non solo russi ma anche etiopi, evitando però di entrare nello specifico del caso-Sharapova, decisamente più duri sono stati i commenti del suo predecessore. "Non ho nessuna simpatia verso la Sharapova, ce l'ho avuta in passato - le parole di Dick Pound, ex presidente Wada -. E' stata ai vertici dello sport per 10, 12 anni... Sveglia, c'è qualcuno a casa? Merita assolutamente di essere squalificata, la durata non spetta a me deciderlo. E' un caso difficile da capire perché con l'entourage che la segue come è possibile che nessuno se ne sia accorto? Come puoi essere così stupido?".